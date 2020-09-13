Украина обратится в международный трибунал из-за казни военных [ Редактировать ]
Украина будет обратится в международный уголовный суд в Гааге из-за внесудебных казней украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова.
По его словам, в МУС будет передан еще один пакет доказательств совершения российскими военными военных преступлений.
В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайск.
Отмечается, что с начала российской агрессии Украина направила в МУС 15 сообщений: 7 из них касались Донбасса, 8 - Крыма.
Ранее мы писали, что МЗС Украины передало меморандум о захвате Россией украинских моряков в международный трибунал ООН.
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