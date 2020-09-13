Украина будет обратится в международный уголовный суд в Гааге из-за внесудебных казней украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова.

По его словам, в МУС будет передан еще один пакет доказательств совершения российскими военными военных преступлений.

В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайск.

Отмечается, что с начала российской агрессии Украина направила в МУС 15 сообщений: 7 из них касались Донбасса, 8 - Крыма.

Ранее мы писали, что МЗС Украины передало меморандум о захвате Россией украинских моряков в международный трибунал ООН.