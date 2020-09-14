В понедельник, 14 сентября, Министерство финансов представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Проект документа направлен на рассмотрение правительства.

Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:

повышена минимальная заработная плата;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

В Минфине добавили, что проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение парламента вовремя.

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