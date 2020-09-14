Повышение "минималки" и вакцинация: появился проект госбюджета-2021 [ Редактировать ]
В понедельник, 14 сентября, Министерство финансов представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Проект документа направлен на рассмотрение правительства.
Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:
- повышена минимальная заработная плата;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-
- вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
- надежная оборона и безопасность;
- большое строительство (дороги);
- удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- состоятельные регионы.
В Минфине добавили, что проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение парламента вовремя.
Ранее мы писали о том, какой курс доллара заложен в бюджете на 2021 год.
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