Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований в Соединенных Штатах выяснили, что самый несчастливый период человеческой жизни приходится на 47–48 лет.

Результаты исследования опубликованы на сайте бюро.

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Ученые попросили людей разных возрастов из 132 стран оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью.

Выяснилось, что самый счастливый период приходится на 18–20 лет, потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47–48 лет. Причем у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся – в 48 лет и два месяца, а в России, КНР и Мексике – в 43 года.

Это состояние уныния длится до 60 лет, после чего ситуация начинает улучшаться, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

Исследователи утверждают, что это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

Ранее ученые выяснили, что размер ноги влияет на длительность жизни.