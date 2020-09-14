Ученые определили "самый несчастный" возраст для человека [ Редактировать ]
Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований в Соединенных Штатах выяснили, что самый несчастливый период человеческой жизни приходится на 47–48 лет.
Результаты исследования опубликованы на сайте бюро.
Ученые попросили людей разных возрастов из 132 стран оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью.
Выяснилось, что самый счастливый период приходится на 18–20 лет, потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47–48 лет. Причем у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся – в 48 лет и два месяца, а в России, КНР и Мексике – в 43 года.
Это состояние уныния длится до 60 лет, после чего ситуация начинает улучшаться, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.
Исследователи утверждают, что это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.
Ранее ученые выяснили, что размер ноги влияет на длительность жизни.
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