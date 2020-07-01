Исследователи Кембриджского университета заявили, что размер ноги может быть связан с продолжительностью жизни человека. К такому выводу они пришли, проанализировав данные более 3 тысяч летальных случаев.

Ученые выяснили, какой размер ноги присущ людям с высоким показателем средней продолжительности жизни, пишет maximum.fm.

По мнению ученых, женщины с 38 и мужчины с 42 размером ноги способны дожить в среднем до 84 и 82 лет соответственно.

Что касается самой короткой продолжительности жизни, то среди мужчин ранее умирают обладатели 45 размера ноги: расчеты показали, что в среднем они живут 67-69 лет. Впрочем, мужчины с миниатюрными ногами тоже рискуют рано умереть: имеющие 38 размер живут в среднем 68-69 лет, констатируют специалисты.

Среди женщин, по их словам, к короткой продолжительности жизни склонны обладательницы 35 и 42 размера ноги: живут они в среднем 68-69 лет.

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