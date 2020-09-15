Во вторник, 15 сентября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, о чем он договорился с мэрами областных центров по поводу ситуации с коронавирусом и соблюдения карантинных требований.

Разговор длился 2,5 часа.

По его словам, главной целью было убрать "любые политические вещи".

Важно, чтобы меры, которые мы предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местную власть. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства.

В свою очередь, мэры городов, по словам Степанова, поддержали, что не должны проводить сейчас массовые мероприятия, что надо контроль на транспорте.

Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.