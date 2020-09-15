Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джеймс Брайденстайн призвал уделить первостепенное внимание исследованиям Венеры. Такое заявление он сделал в Twitter после обнаружения на планете фосфина - газа, который может иметь биологическое происхождение.

Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее значимым достижением в деле нахождения свидетельств наличия жизни за пределами Земли. Около 10 лет назад NASA обнаружило микробную жизнь на высоте 120 000 футов (36,5 км - ред.) в верхних слоях атмосферы Земли. Пришло время сделать Венеру приоритетом.

Напомним, что фосфин в атмосфере Венеры обнаружила группа ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания). Исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее сообщалось, что на Венере нашли древние "горящие" горы.