ЧП под Киевом: названа предварительная причина взрыва [ Редактировать ]
В полиции Киевской области рассказали, что причиной аварии на магистральном газопроводе вблизи Чабанов, по предварительным данным, стала разгерметизация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о взрывах и запахе газа вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого часа ночи.
На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.
В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.
Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода.
Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст. 292) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы.
Напомним, на газопроводе высокого давления прогремел взрыв. Люди обратили внимание на сильный гул, а потом громкий взрыв. Инцидент произошло в районе улицы Полевая.
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