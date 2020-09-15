В полиции Киевской области рассказали, что причиной аварии на магистральном газопроводе вблизи Чабанов, по предварительным данным, стала разгерметизация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о взрывах и запахе газа вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого часа ночи.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.

В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода.

Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст. 292) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы.

Напомним, на газопроводе высокого давления прогремел взрыв. Люди обратили внимание на сильный гул, а потом громкий взрыв. Инцидент произошло в районе улицы Полевая.