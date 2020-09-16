Олімпійські ігри в Токіо відбудуться попри пандемію COVID-19 [ Редактировать ]
Олімпійські ігри в Токіо відбудуться "з Ковідом або без нього", - таке заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.
Ігри-2020 відклали через пандемію, але не скасували. Змагання планують розпочати 23 липня наступного року. Проте більшість жителів країни виступають проти цього і вимагають або чергового відтермінування, або скасування.
по теме
Ізраїль повертається до жорсткого карантину
Жителям заборонено віддалятися від дому більш як на 500 метрів, окрім поїздок на роботу
Місцеві вибори в Україні проведуть попри епідемію COVID-19
Місцеві вибори в Україні, які мають відбутися 25 жовтня, пройдуть навіть в тих регіонах, які потраплять у так звану "червону карантинну зону"
В Україні запровадили новий розподіл карантинних зон
Від початку епідемії жертвами COVID-19 стали уже понад три тисячі українців
Європі загрожує друга хвиля коронавірусу
Країни ЄС за крок до пікових показників - стрибок у невтішній статистиці пов'язують з послабленням карантинних обмежень
Наслідки нехтування карантином: Київ ризикує опинитися у "червоній" зоні
У столиці коровавірус діагностували у більш як 330 людей. Що стало причиною такого сплеску? Чи варто киянам готуватися до "почервоніння" міста?