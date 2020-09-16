Ігри відклали через пандемію, але не скасували

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться "з Ковідом або без нього", - таке заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

Ігри-2020 відклали через пандемію, але не скасували. Змагання планують розпочати 23 липня наступного року. Проте більшість жителів країни виступають проти цього і вимагають або чергового відтермінування, або скасування.