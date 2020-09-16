Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что возглавил список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет. Сделал это, чтобы усилить команду президента в этой области. Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что за короткое время на посту министра ему удалось реанимировать систему эпидемиологической службы, сохранить систему психбольниц и тубдиспансеров, а также повысить зарплаты медикам. Кроме того, начата реформа экстренной медпомощи и системы трансплантологии.

Впервые это не просто видение, а система скоординированных действий президента, Кабинета министров, депутатов и медицинских работников. Исторически так сложилось - мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесчина заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять. Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет.

Как сообщает "Думская", после Степанова вторым номером в областном списке "Слуги народа" идет народный депутат и бывший зампредседателя Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин, третьим - бизнесмен Григорий Диденко, четвертым - депутат облсовета Ирина Ковалиш. Замыкает первую "пятерку" - директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

Ранее сообщалось, что Марина Порошенко идет на выборы в Киевсовет, бывшая первая леди возглавила список партии своего супруга "Европейская солидарность".