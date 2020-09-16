Марина Порошенко идет в большую политику [ Редактировать ]
Фото: Марина Порошенко / Главком
Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевраду.
Об этом она заявила на партийном съезде в Киеве.
Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев.
Ранее мы писали, что в семье Марины Порошенко произошла беда.
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