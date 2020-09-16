На заході США тривають потужні лісові пожежі [ Редактировать ]
На заході США тривають потужні лісові пожежі. Від серпня в регіоні вигоріло мільйон 800 тисяч гектарів чагарників і сухої трави.
Стихія вирує у Каліфорнії, Орегоні та штаті Вашингтон. Спалено тисячі будинків, загинуло 34 людини. Через пожежі, які місцева влада називає безпрецедентними, суттєво знизилася якість повітря. Зараз у регіоні працюють понад 16 з половиною тисяч пожежників. У штаті Орегон ввели режим надзвичайного стану. Так само як і у Флориді, на яку насувається інше природне лихо - ураган Саллі. Швидкість вітру сягає 160 кілометрів на годину. Порти, школи та громадські заклади закрили. В регіоні очікують сильні зливи, виникла загроза підтоплення.
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