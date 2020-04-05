"Украинский Эминем": Alyona Alyona "взорвала" сеть новыми песнями [ Редактировать ]
Популярный украинский рэпер Alyona Alyona "взорвала" сеть своими новыми песнями, написанными во время карантина.
Соответствующие видео певица выложила на своей страничке в Instagram.
В связи с карантином, Alyona Alyona записала песни дома. На этот раз их сразу две - "Споживати" и "Казка".
"Надеюсь, что на время отсутствия концертов вы находитесь дома, и такие видео немного окунут вас в атмосферу живого выступления", - написала она.
Чи багато я пишу? Так. Особисто для мене краще написати багато і обрати краще. Новий навик, який я здобула — не боятися відпускати свої творіння. ⠀ Чи все входить до альбомів? Ні. З деякими роботами я планувала попрощалася назавжди. Але потім якось виникла ідея відрити ті архіви і показати всім, що саме не ввійшло до попередніх релізів, зачитати щось уже всім відоме і поділитися чимось новим. ⠀ Сподіваюсь, що на час відсутності концертів, ви знаходитеся вдома і такі відео трішки окунуть вас в атмосферу живого виступу ❤️🙌 ⠀ ШУКАЙТЕ ПОВНУ ВЕРСІЮ НА МОЄМУ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ ЗА ПОСИЛАННЯМ У ШАПЦІ ПРОФІЛЮ‼️ ⠀ Споживати — beats by: @nahalmidas Казка — music by: @staschornyy Guitar by: Андрій Вдовиченко
Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)
Стоит отметить, что пользователям пришлись по душе новые треки Alyona Alyona.
"Все трушные пишутся в своей комнате", "Это какой-то украинский Эминем", "Это так красиво! И как так получается удачно подбирать слова?", "Первая песня просто точно характеризует образ жизни при карантине. Тексты просто пушка", - пишут в комментариях поклонники певицы.
Ранее сообщалось, что Потап выпустил песню о карантине. Также многие украинские и мировые звезды в связи с карантином проводят онлайн-концерты.
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