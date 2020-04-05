Популярный украинский рэпер Alyona Alyona "взорвала" сеть своими новыми песнями, написанными во время карантина.

Соответствующие видео певица выложила на своей страничке в Instagram.

Читайте также Организаторы "Евровидения" запускают серию домашних концертов на YouTube

В связи с карантином, Alyona Alyona записала песни дома. На этот раз их сразу две - "Споживати" и "Казка".

"Надеюсь, что на время отсутствия концертов вы находитесь дома, и такие видео немного окунут вас в атмосферу живого выступления", - написала она.

Стоит отметить, что пользователям пришлись по душе новые треки Alyona Alyona.

"Все трушные пишутся в своей комнате", "Это какой-то украинский Эминем", "Это так красиво! И как так получается удачно подбирать слова?", "Первая песня просто точно характеризует образ жизни при карантине. Тексты просто пушка", - пишут в комментариях поклонники певицы.

Ранее сообщалось, что Потап выпустил песню о карантине. Также многие украинские и мировые звезды в связи с карантином проводят онлайн-концерты.