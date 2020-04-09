Alyona Alyona в прозрачном халате шокировала подписчиков (видео) [ Редактировать ]
28-летняя украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona присоединилась к флешмобу в соцсети Instagram и обменялась одеждой со своим возлюбленным в ванной комнате.
В кадре звезда размера плюс-сайз предстала в черном боди, а сверху набросила красный прозрачный халат. Партнер девушки был одет в желтую толстовку. Потом они обменялись своими нарядами.
"Пока нет концертов, буду блогером в тренде. Виктору идет красный?" - подписала Alyona Alyona свой пост.
Подписчики активно комментируют новое видео: "Лучшая!", "Огонь", "Круто", "Красотка". Однако нашлись хэйтеры, которым видео совсем не понравилось.
Поки нема концертів, буду блогером в тренді 😂 Віктору личить червоний?)) #stayhome #fliptheswitch
Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)
Ранее к этому флешмобу присоединилась звездная пара Потапа и Насти Каменских. Крое того, Потап выпустил песню о карантине. Также многие украинские и мировые звезды в связи с карантином проводят онлайн-концерты.
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