28-летняя украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona присоединилась к флешмобу в соцсети Instagram и обменялась одеждой со своим возлюбленным в ванной комнате.

В кадре звезда размера плюс-сайз предстала в черном боди, а сверху набросила красный прозрачный халат. Партнер девушки был одет в желтую толстовку. Потом они обменялись своими нарядами.

"Пока нет концертов, буду блогером в тренде. Виктору идет красный?" - подписала Alyona Alyona свой пост.

Подписчики активно комментируют новое видео: "Лучшая!", "Огонь", "Круто", "Красотка". Однако нашлись хэйтеры, которым видео совсем не понравилось.

Ранее к этому флешмобу присоединилась звездная пара Потапа и Насти Каменских. Крое того, Потап выпустил песню о карантине. Также многие украинские и мировые звезды в связи с карантином проводят онлайн-концерты.