Экс-главу Международной федерации легкой атлетики посадили на четыре года [ Редактировать ]
Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего главу Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламина Диака в рамках дела о коррупции, сообщает Reuters.
В ходе расследования Диак, который возглавлял IAAF с 1990 по 2015 год, признал, что федерация скрывала положительные результаты допинг-проб российских спортсменов с начала 2010-х годов. Это делалось для того, чтобы не портить имидж России перед Чемпионатом мира 2013 года в Москве, и не сорвать крупные контракты IAAF со спонсорами.
Такие действия Федерации позволили некоторым атлетам, несмотря на положительные пробы, принять участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и выиграть там медали.
Также к трем годам тюрьмы был приговорен экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев, а бывший старший тренер сборной России Алексей Мельников получил два года лишения свободы. Приговор россиянам был вынесен заочно, так как они оба находятся в России.
Всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года дисквалифицирована из-за допинговых нарушений. Из-за этого российские спортсмены не могут выступать на международных турнирах под национальным флагом.
Ранее сообщалось, что Международную федерацию тяжелой атлетики сотрясает коррупционный и допинговый скандал.
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