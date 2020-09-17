Сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА [ Редактировать ]
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Сборная Украины занимает в нем 24-е место - между СШа и Венесуэлой. Наша команда сохранила позицию, которую занимала и в предыдущем рейтинге. У команды Андрея Шевченко в активе 1 539 баллов.
На сайте ФИФА сообщается, что на мировой рейтинг, который не менялся с 9 апреля, повлияли 54 игры Лиги наций УЕФА, прошедшие в Европе в начале сентября.
Лидирует в рейтинге ФИФА сборная Бельгии (1 773 очка), второе место занимает команда Франции (1 744), третье — сборная Бразилии (1 712), четвертое у Англии (1 664). В "пятерку" сильнейших попала Португалия благодаря победам над Хорватией (8-е место) и Швецией (18-е место).
Топ-10 национальных сборных:
- Бельгия - 1773 очка.
- Франция - 1744.
- Бразилия - 1712.
- Англия - 1664.
- Португалия - 1653.
- Уругвай - 1645.
- Испания - 1642.
- Хорватия - 1628.
- Аргентина - 1623.
- Колумбия - 1622.
Ранее сообщалось, что Роналду забил юбилейный гол за сборную Португалии и вошел в историю.
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