Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Сборная Украины занимает в нем 24-е место - между СШа и Венесуэлой. Наша команда сохранила позицию, которую занимала и в предыдущем рейтинге. У команды Андрея Шевченко в активе 1 539 баллов.

На сайте ФИФА сообщается, что на мировой рейтинг, который не менялся с 9 апреля, повлияли 54 игры Лиги наций УЕФА, прошедшие в Европе в начале сентября.

Лидирует в рейтинге ФИФА сборная Бельгии (1 773 очка), второе место занимает команда Франции (1 744), третье — сборная Бразилии (1 712), четвертое у Англии (1 664). В "пятерку" сильнейших попала Португалия благодаря победам над Хорватией (8-е место) и Швецией (18-е место).

Топ-10 национальных сборных:

Бельгия - 1773 очка. Франция - 1744. Бразилия - 1712. Англия - 1664. Португалия - 1653. Уругвай - 1645. Испания - 1642. Хорватия - 1628. Аргентина - 1623. Колумбия - 1622.

Ранее сообщалось, что Роналду забил юбилейный гол за сборную Португалии и вошел в историю.