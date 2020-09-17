Депутатам запретили иметь в подчинении близких лиц [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины запретила народным депутатам иметь в подчинении близких лиц. Соответствующий законопроект №2203 в целом поддержали 252 народных депутата.
Закон предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. То есть, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также депутатов местных советов.
В пояснительной записке отмечается, что до этого депутаты не имели никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц - помощников-консультантов - своих близких лиц.
"Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - говорится в ней.
Ранее сообщалось, что Рада разрешила кандидатам в депутаты на местных выборах не сообщать о судимости.
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