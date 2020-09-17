В четверг, 17 сентября, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что народного депутата Александра Юрченко исключили из фракции "Слуга народа". Об этом Стефанчук сказал перед закрытием пленарного заседания Верховной Рады.

Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава фракции... народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича.

Отметим, ранее Офис президента заявил о вызывающем поведении Юрченко. В Офисе президента ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями. У президента Владимира Зеленского надеются, что материалы по этому делу собраны в достаточном количестве, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинение в суде.

Ранее мы писали о том, что "Слуга народа" выбрала кандидата на довыборах в Раду.