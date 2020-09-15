Народные депутаты Украины отменили норму об обязательном предоставлении справок о судимости кандидатами в депутаты на местных выборах.

На заседании Верховной Рады во вторник, 15 сентября, законопроект №3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины об упрощении условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" поддержали 317 парламентариев.

Ранее в ст. 222 Избирательного кодекса содержалась норма, в соответствии с которой при регистрации кандидаты в депутаты Верховного совета Крыма, областных, районных и городских советов (территориальных общин с населением 10 тыс. избирателей и больше) должны были предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса. Сегодня украинский парламент эту норму исключил из Избирательного кодекса.

В объяснительной записке к законопроекту сказано, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Так, указанную справку не нужно предоставлять:

1) кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тыс. человек) (ст. 223 Избирательного кодекса Украины);

2) кандидатам на должность сельского, поселкового и городского головы (ст. 224 Избирательного кодекса Украины).

Более того, предоставление справки о наличии или отсутствии судимости не является условием регистрации кандидатов в народные депутаты Украины. Для перечисленных категорий лиц достаточно указать сведения о наличии или отсутствии судимости в автобиографии.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила арест без права залога для наркоторговцев.