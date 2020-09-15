Рада разрешила кандидатам в депутаты на местных выборах не сообщать о судимости [ Редактировать ]
Народные депутаты Украины отменили норму об обязательном предоставлении справок о судимости кандидатами в депутаты на местных выборах.
На заседании Верховной Рады во вторник, 15 сентября, законопроект №3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины об упрощении условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" поддержали 317 парламентариев.
Ранее в ст. 222 Избирательного кодекса содержалась норма, в соответствии с которой при регистрации кандидаты в депутаты Верховного совета Крыма, областных, районных и городских советов (территориальных общин с населением 10 тыс. избирателей и больше) должны были предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса. Сегодня украинский парламент эту норму исключил из Избирательного кодекса.
В объяснительной записке к законопроекту сказано, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Так, указанную справку не нужно предоставлять:
1) кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тыс. человек) (ст. 223 Избирательного кодекса Украины);
2) кандидатам на должность сельского, поселкового и городского головы (ст. 224 Избирательного кодекса Украины).
Более того, предоставление справки о наличии или отсутствии судимости не является условием регистрации кандидатов в народные депутаты Украины. Для перечисленных категорий лиц достаточно указать сведения о наличии или отсутствии судимости в автобиографии.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила арест без права залога для наркоторговцев.
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