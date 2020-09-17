В четверг, 17 сентября, народный депутат Украине от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил "РБК-Украина".

Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест. Депутат отметил, что чувствует себя хорошо.

"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Нагорняк.

Ранее мы писали о том, что у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус.