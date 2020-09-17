Еще один депутат заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, народный депутат Украине от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил "РБК-Украина".
Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест. Депутат отметил, что чувствует себя хорошо.
"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Нагорняк.
Ранее мы писали о том, что у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус.
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