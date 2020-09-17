ЕС и США предупредили Украину [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, в посольств ЕС и США в Украине заявили, что дальнейшая финансовая поддержка властей Украины будет зависеть от избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает издание "Европейская правда".
ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка.
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