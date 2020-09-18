В больнице столицы Мьянмы, городе Нейпьидо, родился ребенок с двумя головами, сообщает Myanmar Times.

Ребенок появился на свет путем кесарева сечения на 8-м месяце беременности. Врачам пришлось принимать преждевременные роды, после того, как у 29-летней матери начались осложнения. Это второй ребенок супружеской пары, проживающей в одной из деревень.

Новорожденный весил 2,5 килограмма. По словам врачей, младенец полностью здоров, если не считать лишней головы. У ребенка один набор всех органов, которые функционируют нормально. Ребенок находится в детской больнице, врачи пока не дают прогнозов относительно его будущего.

Двухголовые дети - редчайшая из всех возможных форм сиамских близнецов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде родился двухголовый котенок, а в США нашли двухголовую змею.