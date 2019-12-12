В Таиланде у персидской кошки родился котенок с двумя головами, сообщает "УНН".

Кошка родила одного обычного котенка, но в дальнейшем у нее возникли трудности во время родов. Женщина отвезла кошку в клинику, где ветеринар сделал кесарево сечение и извел еще двух котят, у одного из которых было две головы.

У котенка с бицефалией были проблемы с дыханием, поэтому ветеринар стимулировал его легочную активность.

"Я назвала левую голову Тонг (золото) и правую - Нгерн (серебро). Я дам им лучший уход, чтобы они смогли жить как можно дольше, потому что я никогда не видела такого редкостного котенка", - сказала женщина.

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