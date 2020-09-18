Sony огласила цены на PlayStation 5 в Украине [ Редактировать ]
Украинское подразделение Sony огласило цены на свои новые игровые консоли PlayStation 5 для Украины. Продажи консоли в стране стартуют с 19 ноября. Об этом сообщают "Буквы".
Цена PlayStation 5 Digital Edition на украинском рынке составит 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray ™ - 15 999 грн.
Обе модели PS5 получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для великолепной графики в качестве до 4K, а также один и тот же сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O, обеспечивающий молниеносную загрузку.
Кроме того, обе версии консоли обеспечат эффект полного погружения в игры благодаря беспроводному контроллеру DualSense и трехмерному звуку: благодаря этому пользователям будет доступен одинаково революционный геймплей, независимо от того, какую PlayStation 5 они выберут.
Подразделение Sony также объявила цены на следующие аксессуары, которые выйдут одновременно с PlayStation 5:
- Беспроводной контроллер DualSense - 2 099 грн;
- Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами - 2 999 грн;
- HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов - 1 799 грн;
- Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам - 899 грн;
- Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense - 899 грн.
Ранее мы писали о том, что Warner Bros представила трейлер новой игры по "Гарри Поттеру".
по теме
В Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха
Проверить состояние воздуха в столице теперь можно в режиме реального времени
SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
той психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Warner Bros представила трейлер новой игры по "Гарри Поттеру"
Игра будет с открытым миром, созданным вокруг школы чародейства и волшебства Хогвартс
Премьеры осени 2020: ТОП-5 самых ожидаемых сериалов
Podrobnosti.ua собрали десять самых ожидаемых телепремьер нового сезона