МВД запустило новый контроль водительских прав [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел Украины запустило сервис по онлайн-контролю водительских прав.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Таким образом, каждый гражданин сможет проверить водительские удостоверения по разным критериям.
Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.
Отмечается, что в сервисе установлен также англоязычный интерфейс для удобства работы. тот сервис будет полезен для бизнеса, поскольку можно будет самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу. Сервис откроется по ссылке hsc.gov.
Ранее мы писали, что на территории Украины изменится дизайн водительских удостоверений. Они будут на трех языках и иметь информацию о группе крови водителя.
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