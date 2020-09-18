Министерство внутренних дел Украины запустило сервис по онлайн-контролю водительских прав.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Таким образом, каждый гражданин сможет проверить водительские удостоверения по разным критериям.

Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

Отмечается, что в сервисе установлен также англоязычный интерфейс для удобства работы. тот сервис будет полезен для бизнеса, поскольку можно будет самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу. Сервис откроется по ссылке hsc.gov.

Ранее мы писали, что на территории Украины изменится дизайн водительских удостоверений. Они будут на трех языках и иметь информацию о группе крови водителя.