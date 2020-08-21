МВД инициирует изменения в избирательный кодекс [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на МВД.
"Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса", - говорится в сообщении.
По словам Авакова, на сегодняшний день срок охраны избирательных участков - 8 дней до выборов.
"Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому, мы будем исходить из инициативы - охрана участков три дня. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады", - отметил Аваков.
Также Аваков отметил на необходимости скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".
Ранее Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы.
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