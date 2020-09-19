В Черновицкой области на трассе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате аварии один человек погиб, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

19 сентября в 1.00 вблизи с.Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

Отмечается, что спасатели привлекли к выполнению работ 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: Нацполиция

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