В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не несет никакой угрозы.

Подземные толчки зарегистрировали в 17:49 в четверг 23 июля. По расчетам, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.