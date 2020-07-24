В Черновицкой области произошло землетрясение [ Редактировать ]
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Источник землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не несет никакой угрозы.
Подземные толчки зарегистрировали в 17:49 в четверг 23 июля. По расчетам, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.
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Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
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