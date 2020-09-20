Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу [ Редактировать ]
В окрестностях аэропорта Багдада, 20 сентября, упал реактивный снаряд. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских правоохранительных органах.
По данным источника, после взрыва в районе зазвучали сирены воздушной тревоги. А также, по данным СМИ, район где расположен аэропорт был обстрелян ракетами с неизвестного направления.
Стоит отметить, что в настоящее время иракские спецслужбы устанавливают данные о разрушениях и пострадавших.
Также, пока неизвестны организаторы атаки.
Напомним, багдадский аэропорт уже был обстрелян 6 сентября. По нему были выпущены три ракеты.
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