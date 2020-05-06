В аэропорту Багдада упали три ракеты [ Редактировать ]
В среду утром, 6 мая, по периметру международного аэропорта Багдада упали три ракеты типа "Катюша". Об этом сообщает "Синьхуа".
Позже силовики обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия к западу от столицы Ирака. Пока нет данных о жертвах и разрушениях в результате обстрела.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ракета попала в вертолет с украинцами. А также мы писали о том, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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