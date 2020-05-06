В среду утром, 6 мая, по периметру международного аэропорта Багдада упали три ракеты типа "Катюша". Об этом сообщает "Синьхуа".

Позже силовики обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия к западу от столицы Ирака. Пока нет данных о жертвах и разрушениях в результате обстрела.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт.

Ранее сообщалось, что в Афганистане ракета попала в вертолет с украинцами. А также мы писали о том, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.