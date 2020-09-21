Местные выборы: у Зеленского рассказали о переносе [ Редактировать ]
Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в правительстве не видят никаких причин для отсрочки местных выборов. Перенос или отмена выборов возможны лишь в случае резкого ухудшения ежедневной заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, пока ситуация с COVID-19 более-менее контролируется. При этом перенос или отмена выборов является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.
То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса.
Он считает, что тему переноса выборов в медиа активно "качают" практически все политические группы.
Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании.
При этом переносить выборы в правящей команде не планируют.
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