Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в правительстве не видят никаких причин для отсрочки местных выборов. Перенос или отмена выборов возможны лишь в случае резкого ухудшения ежедневной заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, пока ситуация с COVID-19 более-менее контролируется. При этом перенос или отмена выборов является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.

То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса.

Он считает, что тему переноса выборов в медиа активно "качают" практически все политические группы.

Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании.

При этом переносить выборы в правящей команде не планируют.

Ранее Зеленский отменил одно из условий участия в выборах.