Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление об отмене обязательной подачи справки о несудимости для кандидатов в депутаты на местных выборах.

Документ был опубликован на портале Верховной Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.

Отмечается, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

Кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);

Кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

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