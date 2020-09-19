Зеленский отменил одно из условий участия в выборах [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление об отмене обязательной подачи справки о несудимости для кандидатов в депутаты на местных выборах.
Документ был опубликован на портале Верховной Рады.
В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.
Отмечается, что справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:
- Кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
- Кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.
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