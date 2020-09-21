В Киеве нет загрязнения воздуха из-за пожаров - Рубан [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что в Киеве не зафиксировано загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Небольшое превышение показателей наблюдается вблизи автомагистралей.
По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры.
Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет.
Согласно данным мониторинга качества воздуха, "красный" уровень загрязнения зафиксирован в районе улицы Крушельницкой. "Оранжевые" показатели фиксируют на Харьковском шоссе и улице Драгомнова.
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