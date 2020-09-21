Курс доллара вырос до максимума с начала года [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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