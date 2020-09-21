Перебування на вулиці - обмежити, дітям та вагітним - прогулянки скасувати. Лівий берег Києва зранку у диму. Кілька спальних районів накрило настільки густою завісою, що розгледіти щось на відстані кількох метрів було неможливо.

Причина - пожежа на звалищі. Що саме горіло? - З місця подій повернувся наш Даніїл Снісар.

Таку картину, жителі Харківського масиву, побачили сьогодні зранку, з вікон власних осель. Третину Дарницького району оповив білий дим. Пізніше з'ясувалося, що причина їдкого туману - пожежа на сміттєзвалищі, що по вулиці Колекторній. Це промислова зона. Зайнялося напередодні. Сьогодні зранку горіло вже дві тисячі квадратних метрів території.

Олександр Макушенко, пресофіцер головного управління ДСНС м. Києва:

Загоряння сміття на цьому сміттєзвалищі. Відразу ж прибули рятувальники її ліквідовувати. Сміття - товщина його залягання приблизно 6 метрів. Як ми бачимо, звалище є стихійне. І внаслідок того, що не видно, що ми гасимо, що ми заливаємо, в принципі, через товщину цього сміття - воно перейшло до торфу.

Аби приборкати полум'я, рятувальникам знадобилася ціла ніч. Під ранок вогонь зі сміття перекинувся на торф"яники, які почали тліти. Тож, увесь день пожежники заливали їх водою, аби полум"я не поширилося далі.

Лариса Дегтярьова, жителька столичних Позняків:

Можна казати до влади. Але влада за 20 років змінювалася і не одна. Нікому не було до цього діла. Діло тільки нам, дарничанам, які і так від шкідливих підприємств тут страждають. А ще дає нам таке задимлення. Такі пожежі, які спричиняються кожної осені. Хто за це покарання понесе? я думаю, що як завжди ніхто.

На місці працювали 7 одиниць техніки та 26 рятувальників, а також комунальні служби. За допомогою тракторів та іншої важкої техніки - сміття, що тліло - засипали піском. Тепер встановлюють, що саме могло спричинити пожежу.

Олександр Макушенко, пресофіцер головного управління ДСНС м. Києва:

Можна розглядати декілька версій. Адже, ми бачимо, що тут дорога, могла проїжджати машина і хтось кинув недопалок. Все ж таки, це сміттєзвалище. Багато битого скла може бути. І це скло і воно могло спрацювати на сонці як лінза. І воно також могло спричинити займання.

У КМДА звітують - забруднення повітря, через пожежі, у столиці сьогодні не фіксували. Хоча, незначне перевищення показників у районі стихійного сміттєзвалища сьогодні було. Тому, ДСНС нагадують - як діяти, у разі задимленості: обмежити перебування на відкритому повітрі, тримати вікна зачиненими, робити вологе прибирання та збільшити споживання води.