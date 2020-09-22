В Киевской городской клинической больнице №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом, за двое суток покончили с собой двое мужчин. Оба выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже. Об этом сообщает "Муниципальная варта Киева" на своей странице в Facebook.

Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата. После падения проводились мероприятия реанимации, однако безуспешно.

На данный момент это сообщение удалено, так же как и фото, которые сделали сотрудники "Муниципальной варты".

Ранее сообщалось, что пациент с коронавирусом устроил погром в больнице Херсона, а другой пациент с COVID-19 в одних носках сбежал из инфекционного отделения в Киеве.