Из столичной больницы №9 сбежал обнаженный пациент. Как сообщает на своей странице в Facebook Муниципальная охрана, к дежурному наряду охраны обратились медики с просьбой вернуть пациента, сбежавшего из инфекционного отделения.

Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь. Привлекли специалистов.

От чего лечился мужчина - не сообщается.

Ранее сообщалось, что подростки устроили побег из Черниговского СИЗО. Они избили надзирателя, забрали у него ключи, но были задержаны тюремщиками.