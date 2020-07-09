В Киеве из инфекционного отделения сбежал пациент в одних носках (фото) [ Редактировать ]
Из столичной больницы №9 сбежал обнаженный пациент. Как сообщает на своей странице в Facebook Муниципальная охрана, к дежурному наряду охраны обратились медики с просьбой вернуть пациента, сбежавшего из инфекционного отделения.
Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь. Привлекли специалистов.
От чего лечился мужчина - не сообщается.
Ранее сообщалось, что подростки устроили побег из Черниговского СИЗО. Они избили надзирателя, забрали у него ключи, но были задержаны тюремщиками.
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