Депутаты из фракции "Голос" в Верховной Раде инициировали выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы. Как сообщил депутат от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook, он и его коллеги по фракции готовят соответствующий запрос к президенту.

"Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина из ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО – но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины. Подобные заявления являются неприемлемыми и вредительскими. Заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России, ровно как и нахождение под полным влиянием московской пропаганды", – написал Лозинский.

Он сообщил, что в 2017 году Фокин заявлял, что "Россию надо понять – у нее там флот", ведь она "потеряла бы Крым навечно", потому что "пришли бы сюда американцы".

"Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые подрывают целостность украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты", – добавил депутат.

Он призвал коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к президенту Украины и дать "принципиальную оценку высказываниям господина Фокина на посту заместителя главы делегации".

Ранее Фокин назвал условия, при которых покинет ТКГ.