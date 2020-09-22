В августе 2020 года на Донбассе мониторинговая миссия ООН не зафиксировала гибели мирных жителей или разрушений инфраструктуры. Такое заявление сделал сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Пакет дополнительных мер о прекращении огня привело к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя погибших среди гражданских лиц.

ООН призывает стороны конфликта продолжать соблюдать перемирие, начавшееся 27 июля.

Ранее штаб Операции объединенных сил сообщал, что на Донбасс направят украинских военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Они будут размещаться на первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".