Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что менять "минский формат" нужно будет, если он зайдет в тупик в вопросе решения конфликта на Донбассе.

Об этом первый президент Украины рассказал в комментарии журналисту "УНН".

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы (Россия - ред.) хотим", тогда я и сам скажу, что "минский формат" исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла... Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат", - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.