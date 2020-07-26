На Донбасс прибывают опытные миротворцы миссий ООН [ Редактировать ]
На Донбасс направят украинских военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Они будут размещаться на первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.
В штабе заявляют, что готовы придерживаться полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля. Вместе с тем украинская армия имеет полное право отвечать в случае "наступательных и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно разведочных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения".
С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.
Ранее сообщалось, что боевики "ДНР и "ЛНР" получили приказ перестать стрелять с полуночи 27 июля.
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