Непобедимый украинский боксер разгромил 18-го по счету соперника (видео) [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 26 сентября, непобедимый украинский боксер, чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) по прозвищу El Flaco ("Тощий") одержал 18-ю по счету победу.
В главном поединке вечера бокса в Мериде (Мексика) 25-летний уроженец Винницы техническим нокаутом победил 32-летнего мексиканца Алехандро Давилу (21-2-2, 8 KO).
В 10-раундовом бою украинец владел преимуществом все шесть раундов, а в седьмом отказался продолжить бой.
Богачук дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2017 года, все свои 18 побед он одержал досрочно. После выигрыша у Давилы в рейтинге боксеров полусреднего веса Богачук поднялся на 25-е место.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор сразится с Мэнни Пакьяо на боксермком ринге.
по теме
Конор Макгрегор сразится с Мэнни Пакьяо
Поединок может состояться в конце декабря или в начале января. После него Макгрегор планирует вернутся в UFC
Мейвезер проведет боксерский бой с блогером
Непобедимый бывший чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер решил вернуться в ринг
Беринчик проведет бой: названа дата
В рамках вечера бокса свои бои также проведут Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие
Легкоатлетка Левченко победила на турнире в Хорватии
Вице-чемпионка мира единственная из спортсменок преодолела планку на высоте 1,93 метра и завоевала "золото"
Конор Макгрегор арестован за подозрение в сексуальном насилии
Конор Макгрегор арестован на Корсике по обвинениям