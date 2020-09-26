В ночь на субботу, 26 сентября, непобедимый украинский боксер, чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) по прозвищу El Flaco ("Тощий") одержал 18-ю по счету победу.

В главном поединке вечера бокса в Мериде (Мексика) 25-летний уроженец Винницы техническим нокаутом победил 32-летнего мексиканца Алехандро Давилу (21-2-2, 8 KO).

В 10-раундовом бою украинец владел преимуществом все шесть раундов, а в седьмом отказался продолжить бой.

Богачук дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2017 года, все свои 18 побед он одержал досрочно. После выигрыша у Давилы в рейтинге боксеров полусреднего веса Богачук поднялся на 25-е место.

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