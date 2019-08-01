Элина Свитолина раскрыла детали личной жизни [ Редактировать ]
Элина Свитолина раподелилась с поклонниками деталями личной жизни. Первая ракетка Украины рассказала о том, что познакомилась со своим парнем Гаэлем Монфисом в социальных сетях.
Так, Свитолина рассказала, что уде давно была знакома с Гаэлем, однако, общались они крайне редко, так как парень знал, что Элина была в длительных отношениях.
"Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней", - сказала Свитолина.
Ранее мы писали о том, что Хачериди переходит в российский клуб.
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