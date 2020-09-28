Судебные слушания по делу о крушении Boeing на Донбассе продолжатся 3 ноября. В понедельник, 28 сентября, судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель. Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус.

К этой дате защита должна представить свои окончательные запросы по дополнительным расследованиям.

Мы прерываем сегодняшние слушания и возобновим работу 3 ноября.

Напомним, катастрофа МН17 произошла на Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия, самолет сбили из российской установки "БУК". В результате погибли почти 300 человек.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ.