Дело MH17: когда продолжится суд [ Редактировать ]
Судебные слушания по делу о крушении Boeing на Донбассе продолжатся 3 ноября. В понедельник, 28 сентября, судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель. Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус.
К этой дате защита должна представить свои окончательные запросы по дополнительным расследованиям.
Мы прерываем сегодняшние слушания и возобновим работу 3 ноября.
Напомним, катастрофа МН17 произошла на Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия, самолет сбили из российской установки "БУК". В результате погибли почти 300 человек.
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ.
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