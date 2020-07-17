Международная некоммерческая организация "Фонд безопасности полетов" (Flight Safety Foundation, FSF) начала расследование причин, по которым Украина не закрыла небо для полетов над зоной конфликта на Донбассе, где 17 июля 2014 года был сбит малайзийский Boeing рейса MH17. Об этом сообщил представитель МИД Нидерландов.

Расследование проводится отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе, который продолжается в суде Гааги.

"Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной - Фондом безопасности полетов. В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли. Слушания в суде Нидерландов возобновились в июне 2020 года.

Украина обвинила в катастрофе боевиков, а непризнанные республики - украинских силовиков. Нидерландские прокуроры уже заявили, что МН17 не находился в зоне поражения украинской ЗРК "Бук", поэтому украинские военные не могут быть причастны к трагедии.

Правительство Нидерландов подало иск в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться справедливости для жертв крушения малайзийского Boeing.

Ранее сообщалось, что журналисты установили личность ключевого фигуранта "дела MH17".