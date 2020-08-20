На МКС произошло "воздушное" ЧП [ Редактировать ]
На Международной космической станции произошла расгерметизация.
Об этом пишет ТАСС.
Так, приборы на российском сегменте международной космической станции МКС зафиксировали утечку воздуха.
На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление.
Отмечается, что в связи с утечкой экипаж МКС в пятницу в полном составе на три дня перейдет в российский модуль Звезда - чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента МКС.
Ранее мы писали, что с борта МКС были зафиксированы НЛО. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.
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