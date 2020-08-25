Астрономы NASA зафиксировали в космическом пространстве взрыв, который равняется мощности 10 миллионам триллионов водородных бомб.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Так, на кадре запечатлена вспышка двойной звездной системы V745 Sco. Она находится в 25 000 световых лет от Земли. Это двойная звездная система, состоящая из красного гиганта и белого карлика. Они скреплены между собой гравитацией.

Отмечается, что одну из вспышек выявила рентгеновская лаборатория.

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