Заворажиающее явление: в космосе зафиксирован "водородный" взрыв [ Редактировать ]
Источник: NASA
Астрономы NASA зафиксировали в космическом пространстве взрыв, который равняется мощности 10 миллионам триллионов водородных бомб.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Так, на кадре запечатлена вспышка двойной звездной системы V745 Sco. Она находится в 25 000 световых лет от Земли. Это двойная звездная система, состоящая из красного гиганта и белого карлика. Они скреплены между собой гравитацией.
Отмечается, что одну из вспышек выявила рентгеновская лаборатория.
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