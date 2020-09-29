Лечение COVID-19: за что пациентам не надо платить [ Редактировать ]
Пациентам с коронавирусом или с подозрением на него медицинскую помощь оказывают бесплатно. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Национальная служба здоровья Украины.
Пациенты с CОVID-19 или с подозрением на него имеют право на следующие бесплатные услуги в государственных больницах и лечебных заведениях:
1) помощь врача, с которым заключена декларация. Именно к нему в первую очередь нужно звонить при симптомах заболевания (лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание). Семейный врач при необходимости направит мобильную бригаду для взятия анализов для тестирования на COVID-19 методом ПЦР. В случае подтверждения диагноза он порекомендует обратиться в больницу, если заболевание протекает в тяжелой форме. Или предоставит рекомендации по самоизоляции и лечению в домашних условиях, если болезнь протекает легко.
2) услуги мобильной бригады, которая приезжает для взятия анализов по направлению врача или диспетчера "горячей линии" по вопросам COVID. Пациент с подозрением на COVID-19 не должен самостоятельно идти в лабораторию, чтобы сдать анализ. К нему должна приехать мобильная бригада.
3) помощь бригады "скорой помощи". В тяжелом состоянии (затрудненное дыхание, высокая температура), нужно звонить в "103". Бригада экстренной медпомощи оценит состояние здоровья и при необходимости доставит в больницу. Или окажет помощь на месте, даст рекомендации по самоизоляции и направит мобильную бригаду для забора образцов для тестирования.
4) В случае госпитализации украинцы имеют право на бесплатный пакет услуг:
- тестирование на COVID-19;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
- кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости;
- медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;
- консультации врачей других специальностей.
В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии.
Ранее сообщалось, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.
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