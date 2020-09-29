Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 3,6 тысячи человек [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине выявили 3 627 новых случаев коронавирусной инфекции, 69 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 29 сентября COVID-19 подтвержден у 204 932 украинцев. Из них 4 065 - скончались.
Лидером по количеству новых случаев заболевания остаются Харьковская область (+426) и Киев (+416). Высокие показатели по заболеваемости показывает и Одесская область (+271).
Ранее сообщалось, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.
по теме
В Украине снизилась заболеваемость коронавирусом
Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стала Харьковская область (+424). Высокие показатели по заболеваемости показывают Киев (+343), Одесская (+217) и Львовская (+188) области
Украина поставила антирекорд смертности от коронавируса
По состоянию на утро 12 сентября COVID-19 подтвержден у 151 859 украинцев. Из них 3 148 - скончались
Чому хворі на COVID-19 втрачають нюх та смак
Втрата нюху стала одним з найбільш яскравих симптомів коронавірусу. Коли він виникає? І скільки відновлюється нюх у пацієнтів?
Загадкові самогубства: у столичній лікарні другий день поспіль з вікон вистрибують пацієнти
Трагедії сталися у корпусі міської клінічної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19
В Україні зафіксували антирекорд смертності від COVID-19
За інформацією РНБО, 60 людей померло від ускладнень недуги