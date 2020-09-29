Госстат опубликовал очень короткое и очень противоречивое сообщение об уровне безработицы в Украине. В нем, в т.ч., говорится: "По результатам исследования рабочей силы во ІІ квартале 2020г. количество занятого населения в возрасте 15лет и старше составляла 15,7 млн. чел… Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 49,0%..." Возникает закономерный вопрос: а что с остальными 51% населения Украины? Они работающие, безработные, кто они? Учитывает ли их Госстат, живут ли они вообще в Украине? Ничего не известно… В Украину в марте-апреле 2020г. вернулось по разным оценкам от 1,5 до 3-х миллионов заробитчан. Трудоустроено – 300 тысяч. Что происходит с остальными – непонятно. Работают ли они в теневой экономике, живут ли на накопленное с зарубежных заработков или уже ищут возможности самореализации в уголовном или политическом криминале – ничего не известно нашей официальной статистике.

Госстат утверждает, что общий уровень безработицы в Украине вырос с 1-го по 2-й квартал 2020г. всего на 1,3%: с 8,6% до 9,9%. Очевидно, что такие заниженные данные не могут объяснить - куда делись все остальные не работающие, во всяком случае, официально, украинцы.

При этом Госстат ссылается на методики расчета Международной организации труда (МОТ). Интересно, еще как долго эта уважаемая международная организацию будет спокойно наблюдать за тем, как, используя ее имя, политиканы от статистики преступно пытаются скрыть реальный уровень безработицы в Украине.

Виктор Медведчук

Председатель Политсовета

"Оппозиционной платформы – За жизнь"