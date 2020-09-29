Пошматований домашніми вівчарками дворічний Єгорко, помер у реанімації. За його життя дніпровські лікарі боролися 10 днів. Але стан дитини був вкрай важким.

Нагадаю, трагедія сталася на Донеччині - в день народження хлопчика. Поки батьки займалися хатніми справами, дитина вийшла на подвір'я, там був відчинений вольєр із двома собаками, які накинулися на малюка.

Травми виявилися - смертельними. Щодо батьків поліція відкрила кримінальне провадження за не виконання батьківських обов'язків.